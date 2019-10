Roma, Il Tempo: il gruppo americano Friedkin interessato al club

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovi americani interessati alla Roma. Secondo quanto riportato da Il Tempo la compagnia texana The Friedkin Group sta per iniziare la due diligence sui conti del club giallorosso di proprietà di Pallotta, un primo approccio per capire se poter fare un'offerta all'attuale numero uno della società capitolina.

Chi è il gruppo Friedkin - L'azienda è stata formata dal miliardario Thomas Hoyt Friedkin, scomparso due anni fa, e presa in mano dal figlio Dan. Le fortune della famiglia sono state fatte attraverso al Gulf States Toyota, distributrice delle auto del marchio giapponese in 5 stati degli Usa attraverso 154 rivenditori, con un patrimonio personale stimato in 4,2 miliardi di dollari, secondo Forbes (Dan Friedkin è il 504° uomo più ricco al mondo).

La valutazione - Friedkin farà seguire la due diligence direttamente dall'Italia, visto che l'86,5% del club è in mano a società che fanno base nel nostro paese (l'As Roma Spv Llc detiene il 100% di Neep Roma Holding che a sua volta controlla l’83.284% delle azioni del club giallorosso, mentre un altro 3,9% è in mano direttamente ad As Roma Spv Llc). Secondo James Pallotta, la Roma con il nuovo stadio dovrebbe costare non meno di un miliardo. Questo fa capire che il presidente ritiene la società incedibile ma è interessato a reperire fondi da potenziali partner. Il futuro della Roma è comunque tutto da scrivere, aspettando la conclusione della due diligence.