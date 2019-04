© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ultima chiamata per il quarto posto". E' questo il titolo che si legge all'interno le pagine sportive de Il Tempo circa la Roma, che a Marassi contro la Samp si giocherà dunque l'Europa che conta. E lo farà ancora con Mirante in porta, con l'ex Schick in attacco e il talento di Pellegrini in mediana. Claudio Ranieri pare avere le idee abbastanza chiare.