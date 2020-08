Roma, i nomi più caldi nelle ore del closing

La Roma si prepara al giorno della rivoluzione senza attendere, ma lavorando per pianificare il futuro. Un aspetto che almeno nella fase iniziale, toccherà a Guido Fienga sino alla nomina di un direttore sportivo. Intanto i giallorossi hanno concluso trattative legate a giovani calciatori in attesa di essere ufficializzati come Jan Oliveras in arrivo dal Barcellona, e si stanno portando avanti nel reperimento di calciatori interessanti per investimenti legati al futuro ma che strizzino l’occhio anche all’immediato: esempio tangibile nel polacco Kedziora. Poi sarà tempo di pensare alle entrate, ma solo dopo avere sistemato le situazioni in potenziale via di sviluppo in uscita: Perotti può finire in Turchia, Juan Jesus ha un accordo con il Cagliari, Veretout è la prima scelta per il Napoli e con l’arrivo di Pedro almeno uno tra Under e Kluivert lascerà la capitale. Da blindare Pellegrini e Zaniolo, il rinnovo di entrambi rappresenta una priorità assoluta.