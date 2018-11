Roma, i numeri dopo 10 turni: regina di legni. Dodici tra subiti e colpiti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le statistiche stagionali della Roma parlano di una squadra sempre abile nella manovra offensiva, ma sensibilmente meno capace, rispetto all'anno passato, di frenare l'avversario quando è nella metàcampo giallorossa. Ben tredici gol subiti contro i diciassette segnati, numeri condizionati anche dai tanti legni colpiti e subìti: ben dodici, equamente divisi tra quelli che hanno salvato Olsen e quelli colpiti dai vari Dzeko, Under, etc. Dal punto di vista atletico non è una Roma al massimo, visto che risulta al quindicesimo posto in termini di chilometri percorsi. Tra i numeri individuali, spicca il terzo posto di Cengiz Under in termini di passaggi vincenti.

I numeri della Roma :

Gol fatti (quarta in Serie A): 17

Gol subiti (decima in Serie A): 13

Miglior marcatore (sedicesimo in Serie A): Stephen El Shaarawy, 3 gol

Miglior assist-man (terzo in Serie A): Cengiz Under, 3 assist

Chilometri percorsi (quindicesima in Serie A): 106496

Numero di tiri (quarta in Serie A): 132

Parate (nona in Serie A): 32

Numero legni colpiti (seconda in Serie A): 6

Numero legni subiti (terza in Serie A): 6

Percentuale possesso palla (quarta in Serie A): 54.2%

Precisione passaggi (quinta in Serie A): 85.9%

Disciplina (undicesima in Serie A): 23 cartellini