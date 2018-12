Roma, proposto Meité ma l'ipotesi non convince il ds Monchi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle settimane scorse ci sarebbe stato un contatto, con tanto di proposta alla Roma, per il calciatore del Torino, Soualiho Meité. Come si legge su Il Tempo, però la pista di mercato è stata stoppata in partenza da Monchi, che sta cercando profili soprattutto all’estero per rinforzare la zona mediana del campo della formazione di Eusebio Di Francesco.