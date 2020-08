Roma, i quarti di Europa League sono un miraggio. Ottava eliminazione di fila

E con stasera sono otto. La Roma trova particolarmente indigesta la fase finale di Europa League, visto che per l'ottava volta di fila i giallorossi hanno fallito l'accesso ai quarti di finale della manifestazione, partendo sempre da favoriti per arrivare fino in fondo. La squadra di Fonseca non è mai apparsa in gara stasera, sovrastata dal Siviglia in ogni frangente della gara.