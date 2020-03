Roma, i recuperi della Serie A sorridono a Fonseca: a Siviglia con Pellegrini e (forse) Diawara

Mentre l’Italia calcistica si spacca tra ipotesi di rinvio, gare a porte aperte o chiuse, ci sono alcuni club come la Roma che possono trarre beneficio dalla soluzione verso la quale la Serie A sta viaggiando. Se come sembra saranno confermati i recuperi della 26^ giornata durante il prossimo weekend, tutte le squadre non interessate potranno riposare un turno facendo slittare il calendario di una settimana. Roma-Sampdoria, per questo motivo, non si giocherebbe più domenica sera all’Olimpico, ma il 15 marzo. La partita cronologicamente più vicina per i giallorossi, dunque, sarebbe la gara d’andata di Europa League in programma tra sette gironi in Spagna.

ENERGIE - Una notizia che a Trigoria accoglierebbero con favore perché darebbe a Fonseca la possibilità di recuperare forze fresche e qualche calciatore. Su tutti, due sono i nomi al centro dei pensieri del tecnico: Pellegrini e Diawara. Se il primo martedì scorso era atteso a Villa Stuart per monitorare l’edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, ora non c’è più tutta questa fretta. I controlli, vista l’impossibilità di giocare nel weekend, sono rimandati a inizio della prossima settimana e la sensazione è che possa di pari passo tornare in gruppo e strappare una convocazione in vista del Siviglia. Anche Diawara ci spera. La Roma ha optato per una terapia conservativa che oggi sta portando i suoi frutti. Fonseca, prima della gara con il Cagliari era stato chiaro: “Amadou migliora giorno dopo giorno e se dovesse continuare così dopo la Sampdoria (inizialmente programmata per l’8 marzo, ndr) potrebbe rientrare”. Anche ieri alla ripresa degli allenamenti ha lavorato con il gruppo dimostrando come manchi sempre meno al suo rientro dopo la lesione del menisco esterno rimediata con la Juve. A Trigoria c’era anche Mkhitaryan, fresco papà. L’armeno, tornato a giocare con continuità da poco, può sfruttare la pausa per non sovraccaricare una muscolatura che quest’anno lo ha già abbandonato due volte facendogli saltare 16 partite. Dzeko anche, rimasto in panchina a Cagliari, aveva bisogno di fermarsi così come Kolarov e dieci giorni senza partite non possono che far ricaricare le pile in vista dell’appuntamento al Sanchez Pizjuan di giovedì prossimo.