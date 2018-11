Roma sale&pepe, ma il finale è amaro. Il Real fa cadere il fortino Olimpico

© foto di www.imagephotoagency.it

Una Roma brillante e molto pericolosa, ma solo nel primo tempo, cede il passo ad un Real Madrid che ha saputo sfruttare al massimo due indecisioni difensive della squadra di Di Francesco per far propri i tre punti conquistando anche il primo posto in classifica del Gruppo H. Giallorossi puniti ben oltre i propri demeriti, anche se il cinismo nel calcio conta tanto e stasera ha premiato la formazione più esperta. Primo squillo madrileno al minuto 20: ottima manovra in orizzontale, prima sinistra e poi destra, che porta al tiro, sporco, Modric: respinta di piede da parte di Olsen, che bada al solo senza pensa allo stile. Sul capovolgimento di fronte, si fa male El Shaarawy: per l'egiziano problema muscolare troppo doloroso, al suo punto spazio a Kluivert. Risposta immediata della Roma, che libera Schick al tiro con un bel cross di Kolarov da sinistra: il tocco del ceco è però debole, inoffensivo.

DUELLO - Se Schick è preso nella morsa dei due centrali madrileni, ben più interessante è il duello sulla destra tra Under e Marcelo: il turco tiene in costante apprensione il brasiliano, non certo un mostro nelle chiusure difensive. Un particolare che non sfugge a Kolarov, lesto nel cambiare gioco il più spesso possibile. E proprio da destra arrivano i maggiori pericoli per la difesa ospite: cross di Under, Fazio prova a girare un pallone rasoterra, ma viene murato. Sulla respinta si getta Schick, ma Courtois dice ancora no prodigiosamente e sulla palla in uscita Kolarov prova dalla distanza, pallone che sibila alla destra del palo difeso dal belga. Dall'altra parte del campo, diversi problemi coi piedi per Olsen, autore di ripetuti lanci sbilenchi che consegnano il possesso agli ospiti.

UNDER PERDONA, BALE NO- Quando la sfida sembra avviata alla conclusione della prima frazione, ecco il colpo di scena (mancato). Zaniolo ruba palla sulla linea di fondo, gira in mezzo un pallone solo da spingere in rete che Under spedisce sopra la traversa tra l'incredulità generale. Davvero clamoroso l'errore del turco, tra i migliori della prima frazione ma la cui prestazione è irrimediabilmente macchiata da un errore così marchiano. Persino peggiore, perché doppio, è quello di Fazio in apertura di ripresa, a consegnare il vantaggio agli ospiti. L'argentino continua ad abusare del retropassaggio a Olsen, sempre molto incerto sui rinvii: dopo appena due minuti il danese alza un brutto pallon davanti all'area di rigore, che lo stesso Fazio consegna di testa a Bale, il quale controlla e col sinistro fa secco il portiere.

VAZQUEZ E TITOLI DI CODA - Kluivert prova a svegliare la contesa con una bella serie di scatti a tagliare il campo, puntualmente serviti dai compagni, sempre liberi di manovrare. E' suo il primo tiro della Roma della ripresa, ma è solo il preludio al bis merengues: sul susseguente corner infatti la Roma rientra confusamente nella propria metàcampo, facendosi trovare impreparata su un cross di Bale che sfrutta la torre di Benzema per mettere Vazquez in condizione di fare 2-0. Le squadre si allungano e la Roma rischia anche il tris, ma si salva per questione di centimetri. Di Francesco prova il tutto per tutto: fuori Nzonzi, dentro Coric e spazio anche per Karsdorp. Gli fa spazio Zaniolo, già ammonito, con Florenzi che sale tatticamente: la gara non offre più spunti di rilievo e si conclude col successo ospite.