Roma stregata da Kai Kennedy: nel mirino l'ala dei Rangers

Gianluca Petrachi sta costruendo la nuova Roma con diverse trattative in corso sia in uscita che in entrata. Come scritto da Dailyrecord.co.uk, i giallorossi hanno nel mirino un colpo per il futuro: Kai Kennedy, ala sinistra classe 2002 dei Glasgow Rangers. Il giovanissimo ha impressionato gli osservatori della Roma durante l'Al Kass International Cup svolta in Qatar.