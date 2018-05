Roma, i tifosi allontanano Balotelli dall'ipotesi giallorossa

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

La presa di posizione della parte più calda dei tifosi romanisti nei confronti di Mario Balotelli pare allontanare forse definitivamente Super Mario dalla Roma. I sostenitori giallorossi hanno espresso il concetto in modo molto esplicito anche nel corso dell'ultima trasferta contro il Sassuolo con la società che, nonostante non abbia intenzione di far scegliere i calciatori dai propri tifosi, non essendo comunque convinta dall'investimento, non inizierà la trattativa per portarlo a Trigoria. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.