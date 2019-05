Roma, i tifosi contro Pallotta. Lo striscione: "Vattene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Mille illusioni e un rifiuto netto la sintesi del tuo progetto. Vattene". Parole dure da parte dei tifosi della Roma nei confronti di James Pallotta. Sono quelle comparse nella notte su uno striscione apparso per le vie della Capitale.

Il presidente è sotto accusa da parte dei supporter giallorossi per il "no" secco incassato da Antonio Conte, ma anche per le esternazioni di ieri, quando Pallotta ha prima attaccato duramente le radio romane e poi invitato i tifosi a farsi sentire dal Comune. Messaggio recepito, ma il popolo della Roma ha scelto un altro destinatario.