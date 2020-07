Roma, Ibanez e Mirante non recuperano: non ci saranno con la Fiorentina

vedi letture

Ultime di formazione da Sky circa la Roma, domani impegnata contro la Fiorentina: né Antonio Mirante né Roger Ibanez recuperano per la sfida ai viola e non andranno neanche in panchina. Spazio dunque a Pau Lopez in porta e a Smalling al centro della difesa di Fonseca.