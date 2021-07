Roma, Icardi è il grande sogno per l'attacco. Ma l'operazione è possibile solo se parte Dzeko

Il sogno della Roma per rinforzare l'attacco? Mauro Icardi. A scriverlo stamane è il quotidiano Tuttosport, secondo il quale i giallorossi vorrebbero riportare in Italia il centravanti del Paris Saint-Germain e consegnare a mister Mourinho un rinforzo di prima categoria. Uno scenario possibile, tuttavia, soltanto in caso di addio di Edin Dzeko.

Ricordiamo che Icardi è stato accostato con forza anche alla Juventus come possibile sostituto di Cristiano Ronaldo.