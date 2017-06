Roma, idea Adjapong: il Sassuolo chiede lo sconto per il riscatto di Ricci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti intrecci di mercato tra la Roma e il Sassuolo. i neroverdi libereranno Eusebio Di Francesco senza chiedere ai giallorossi il pagamento dei tre milioni di euro previsti nella clausola del tecnico ma in cambio potrebbe comunque avere qualcosa, a partire dai prestiti di Marchizza, Frettesi e Tumminello, oltre allo sconto per il riscatto di Ricci. Intanto Monchi deve definire il rientro alla base di Lorenzo Pellegrini e sta pensando anche a Francesco Acerbi e al terzino Adjapong. Infine i capitolini potrebbero tornare all'attacco per Defrel.