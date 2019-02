Chelsea, mercato bloccato per due sessioni: 90 giorni per il ricorso

Bruttissime notizie per il Chelsea di Maurizio Sarri. La FIFA ha infatti bloccato il mercato dei Blues per le prossime due sessioni per violazione del trasferimento di minori. Il club inglese ha adesso 90 giorni di tempo per presentare ricorso. The FIFA Disciplinary Committee has...