Roma, idea Herrera in caso di addio di Strootman o Nainggolan

È spuntato un nome nuovo sul taccuino di Monchi per il centrocampo giallorosso: si tratta di Héctor Herrera del Porto. L'arrivo del messicano, attualmente concentrato per il Mondiale con la sua Nazionale, diverrebbe di stretta attualità soprattutto se si definisse la cessione di uno tra Strootman e Nainggolan, elementi più idonei a garantire una plusvalenza al club di Trigoria. Visto il contratto in scadenza nel 2019, Herrera potrebbe approdare alla corte di Di Francesco per una cifra di circa 20 milioni di euro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.