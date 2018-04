Roma, idea Mirante come vice Alisson: proposto Skorupski al Bologna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Accostato alla Juventus come possibile vice Szczesny in caso di addio di Buffon a fine stagione, Antonio Mirante, portiere classe 1983 del Bologna, sarebbe anche un obiettivo di mercato della Roma: secondo quanto riportato dai colleghi di Leggo, i giallorossi sarebbero infatti intenzionati a proporre ai felsinei uno scambio con Skorupski, in modo da inserire in rosa un portiere d'esperienza alle spalle di Alisson.