Roma, idea Munas Dabbur dell'Hoffenheim per rinforzare l'attacco. C'è anche il West Ham

vedi letture

Nuova idea per l'attacco della Roma. Come riporta il portale Transfer20, tra i profili analizzati dai giallorossi per rinforzare il reparto avanzato ci sarebbe anche quello di Munas Dabbur. A segno nell'ultima giornata di Bundesliga contro il Bayern, il centravanti dell'Hoffenheim sarebbe stato cercato tanto dalla Roma quanto dal West Ham. Il club tedesco, in ogni caso, non sembra disposto a rinunciare all'ex Siviglia dopo appena sei mesi.