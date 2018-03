Roma, idea tedesca: concorrenza al Milan per Meyer

TOP NEWS ore 13 - Milan, bonifico non arrivato. Juve su Pellegrini

Tutte le news più rilevanti delle ultime ore. Ultime notizie sul Milan a livello societario: fino a ieri non c’era ancora visibilità bancaria sui 10 milioni inviati nei giorni scorsi da Yonghong Li per l’aumento di capitale. I soldi erano attesi nelle scorse ore, ma per il momento...