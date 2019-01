© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Analizzando il mercato della Roma, La Gazzetta dello Sport sottolinea come un altro giocatore per il centrocampo monitorato in questo momento sia Victor Wanyama, 27 anni, keniano del Tottenham, con cui in questa stagione ha giocato solo 7 partite. Anche per lui - come per Donsah (un altro nome che piace) i problemi non mancano, visto che è ai box per un infortunio al ginocchio.