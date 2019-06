© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma attende la nomina ufficiale di Gianluca Petrachi nel ruolo di ds, ma anche l'arrivo di Paulo Fonseca in panchina. Intanto Sky Sport conferma le idee che rispondono ai nomi di Florentino (19) del Benfica e Nicola Murru (24) della Sampdoria. Due suggestioni, almeno al momento, in attesa che il ruolo di direttore sportivo e quello di tecnico siano affidati in via ufficiale.