Roma, ieri colloquio Petrachi-Fienga. Il ds è ai margini ma non vuole dimettersi

Rapporti tesi per non dire peggio fra la Roma e il ds Gianluca Petrachi. Ieri, come riporta La Gazzetta dello Sport l'ex Toro si è presentato a Trigoria per assistere all'allenamento della formazione di Paulo Fonseca e si è intrattenuto a colloquio con il CEO del club Guido Fienga. Un dialogo che la rosea descrive "dai toni accesi, anche duri, durato circa un'ora e mezza".

In prospettiva futura però non sembrano esserci ancora soluzioni. Petrachi, infatti, non vuole dimettersi a meno che non ci sia una lauta buonuscita.