Roma, il 3-0 è nella storia: seconda miglior rimonta. Dopo il Barça

La Roma nella storia della Champions League: il clamoroso 3-0 di ieri sera al Barcellona rappresenta infatti la seconda miglior rimonta nella storia della competizione, da 4-1 a 4-4. La migliore in assoluto? Curiosità, porta la firma proprio del Barcellona, l'anno scorso contro il PSG, quando i blaugrana riuscirono a ribaltare il 4-0 per i parigini dell'andata con un clamoroso 6-1 al ritorno.

Joint-second biggest comeback in history ✔️

First European Cup/#UCL semi-final since 1983/84 ✔️

Roma legends ✔️ pic.twitter.com/HNS0KVenMY

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 10 aprile 2018