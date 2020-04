Roma, il ballo dei terzini

vedi letture

Anche la Roma entra nel mercato dei terzini. Il club giallorosso, infatti, in attesa di comprendere le evoluzioni che riguarderanno il campionato in corso, sta gettando le basi rispetto alla prossima stagione nell’ottica di predisporre trattative che possano migliorare il valore della rosa attuale garantendo futuribilità al progetto affidato a Paulo Fonseca. L’asse con il Barcellona inaugurato a gennaio potrebbe essere ripristinato in estate e avere come protagonista il terzino Junior Firpo. Dell’ex Betis si era parlato anche in ottica Inter, ma i giallorossi ci proveranno. Allo stesso modo, sull’altro versante, attenzione al profilo di Davide Faraoni. Il giocatore dell’Hellas Verona era stato avvicinato anche a gennaio, ma in vista della prossima stagione il discorso potrebbe essere approfondito.