Roma, il baluardo è Di Francesco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In un contesto societario che non si espone nè in un senso nè nell’altro, appare evidente che la primizia a tinte giallorosse sia rappresentata da Eusebio Di Francesco. Il tecnico della Roma, nonostante le difficoltà del campionato si è reso protagonista di una stagione che perlomeno nella massima competizione europea ha dato seguito alla migliore tradizione capitolina, quantomeno pareggiando i massimi risultati conseguiti nei periodi più recenti. Dalla sua, il merito di avere gestito nella miglior maniera possibile la malagestio del caso Dzeko a gennaio, e la capacità di aver tenuto fede alla qualità di cui dispone eliminando lo Shakhar agli ottavi. Ora tocca a Messi: senza avere nulla da perdere, ma con un sogno ben definito da perseguire: continuare a fantasticare ad occhi aperti.