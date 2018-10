Roma, il Bayern su Under: la rivelazione del suo ex presidente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirene baveresi per Cengiz Under. L'attaccante della Roma piace al Bayern Monaco, lo ha affermato ai microfoni di takvim.com.tr, Mehmet Ozcan, presidente dell'Altinordu, ex club del ragazzo: "Il Bayern lo sta seguendo con grande attenzione e potrebbe partire per un'offerta importante".