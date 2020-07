Roma, il bilancio trasforma in cedibile anche Zaniolo. Con un'offerta da 60/70 mln può partire

vedi letture

Il passivo di bilancio a tre cifre e la qualificazione alla prossima Champions League quasi sfumata imporranno alla Roma decisioni importanti. Alcune pesantissime. Una di queste potrebbe riguardare Nicolò Zaniolo che a pochi giorni dal suo ritorno in campo ha visto il suo status di "incedibile" decadere. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, di fronte a un'offerta da 60/70 milioni di euro anche il 22 giallorosso potrà lasciare la Roma nonostante un addio dopo mesi di stop causa infortunio non sarebbe comunque la scelta migliore in termini di mera valutazione del cartellino.

Con la Juventus sempre vigile sul talento della Nazionale, la Roma ha una sola via alternativa per evitare l'addio del nuovo pupillo della Curva Sud: riuscire a cedere i circa 14 giocatori considerati in esubero che pesano in maniera enorme sul monte ingaggi.