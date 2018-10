Roma, il bivio di Cengiz Under: rinnovo o cessione in estate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua a far parlare di se in positivo Cengiz Under. L'attaccante turco della Roma anche nella sua seconda stagione nella Capitale ha continuato il supo percorso di crescita, sia in Italia che in campo internazionale. Una crescita che, come riporta Il Messaggero, sta inevitabilmente attirando sul classe 1997 le mire di alcuni club internazionali, molti dei quali provenienti dalla Germania. E qui arriva il bivio che la Roma, intesa, come dirigenza dovrà affrontare: cedere il turco portando a casa l'ennesima plusvalenza oppure rinnovare il contratto al giocatore.