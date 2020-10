Roma, il Cagliari vuole prendere a zero Bruno Peres: pronto un contratto biennale

vedi letture

Secondo quanto riportato dall'Unione Sarda, il Cagliari starebbe pensando all'acquisto di Bruno Peres dalla Roma per rinforzare le fasce di Di Francesco. L'idea dei dirigenti di Giulini sarebbe quella di prendere il giocatore in scadenza nel 2021 strappando un accordo a zero, facendo anche leva sugli ottimi rapporti con il club giallorosso. Per il brasiliano sarebbe pronto un accordo biennale con opzione sul terzo.