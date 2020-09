Roma, il caso Smalling: parti più vicine ma prima va definita l’operazione Schick

A Trigoria negli ultimi giorni filtra un cauto ottimismo sull’operazione Smalling. Il Manchester United non sembra più irremovibile come un mese fa sulla richiesta di 25 milioni per il difensore e la Roma, complice la chiusura dell’affare tra Schick e il Leverkusen, un braccio teso verso i Red Devils lo ha teso. L’ultima proposta arrivata dalla Capitale, infatti, prevede 3 milioni subito per il prestito oneroso, altri 14 tra un anno legati all’obbligo di riscatto e due di bonus. Il totale fa 19 e l’accordo di massima con lo United sarebbe stato raggiunto. Quello con il ragazzo, invece, c'è da tempo.

Per definire l’affare a questo punto manca solo che venga ufficializzato il passaggio di Schick al Bayer Leverkusen. La cessione porterà nelle casse giallorosse 26 milioni più altri 2 di bonus e permetterà alla Roma di piazzare l’affondo definitivo per il centrale inglese. Chris sarebbe potuto essere giallorosso già in queste ore ma il caso di Covid nella Repubblica Ceca e la conseguente quarantena di Schick ha fatto slittare il tutto di qualche giorno. La telenovela, però, sembra ai titoli di coda e nel giro di poco (Fonseca spera già a metà della prossima settimana), Smalling potrà riabbracciare i suoi vecchi compagni di squadra a Trigoria.