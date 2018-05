Roma, il CDA approva l'aumento di capitale da 115 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ecco quanto riporta il comunicato dell'AS Roma sull'aumento di capitale da 115 milioni.

"IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LE CONDIZIONI DELL’AUMENTO DI CAPITALE E IL CALENDARIO DI OFFERTA. Periodo di Offerta dal 21 maggio 2018 al 7 giugno 2018 Diritti di Opzione negoziati sul MTA dal 21 maggio 2018 al 1 giugno 2018 Roma, 16 maggio 2018 – A.S. Roma S.p.A. (l’“Emittente” o “AS Roma”) rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le condizioni definitive dell’aumento di capitale di AS Roma, determinato fino ad un massimo di Euro 115,0 milioni dallo stesso Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2018, a valere sulla delega conferitagli dall’Assemblea straordinaria dei soci del 26 ottobre 2017 (l’“Aumento di Capitale”). Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il calendario dell’Offerta in Opzione (come di seguito definita). In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere massime n. 265.046.592 azioni ordinarie AS Roma di nuova emissione, con valore nominale pari ad € 0,15, con godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti di AS Roma (l’“Offerta in Opzione”) ad un prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 0,433 di cui Euro 0,283 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 2 azioni AS Roma di nuova emissione ogni n. 3 azioni possedute".