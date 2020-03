Roma, il CEO Fienga: "Non avremmo accettato di giocare in Spagna col Siviglia"

vedi letture

Intervista al Corriere della Sera per il CEO della Roma, Guido Fienga dove ha parlato a lungo dell'emergenza Coronavirus. "Nessuno ci ha chiesto di lasciare Roma, anche se è logico che chi ha messo radici qui da tempo, magari con la famiglia, sia facilitato nell'isolamento. Siviglia-Roma? L'avvicinamento era pieno di tensioni, ne eravamo consci in Italia ma non a livello internazionale. Eravamo solo più avanti temporalmente. Se fossimo stati obbligati a giocare attraverso un cordone sanitario, non avremmo accettato".