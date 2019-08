Roma, il club fermo sulle richieste per Dzeko: 20 milioni per l'addio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Antonio Conte ha scelto: davanti vuole Edin Dzeko e il pressing dell'Inter non si esaurisce. Dall'altra parte, però, Paulo Fonseca non puà avallare la cessione del giocatore senza aver preso prima il sostituto e per questo l'Inter spera che decolli la trattativa per Michy Batshuayi con il Chelsea. Intanto la Roma, come l'Inter su Icardi, non scende dalle richieste per il bosniaco: 20 milioni, senza un euro di sconto, spiega Tuttosport.