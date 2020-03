Roma, il club giallorosso riflette sui 18 milioni al Barça per il riscatto di Perez

La Roma, spiega oggi La Gazzetta dello Sport in edicola, potrebbe non riscattare Carles Perez. L'esterno non è stato grande protagonista dal momento del suo arrivo nella Capitale a gennaio. La cifra per confermarlo dal Barcellona, peraltro, è onerosa: 18 milioni di euro, cifra che difficilmente la Roma metterà sul piatto.