Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante tutto ciò che sta accadendo negli ultimi giorni, la Roma sogna un giorno di incrociare nuovamente la propria strada con quella di Daniele De Rossi, prossimo al clamoroso addio di fine stagione. Per questo, il club, grazie ai buoni uffici bostoniani, sta aiutando il centrocampista ad accasarsi in MLS con il Los Angeles FC pronto ad accoglierlo. In realtà la decisione è tutt'altro che presa, anche perché in ballo c'è anche la tentazione che porta al Boca Juniors in Argentina.