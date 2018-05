Roma, il club non ritiene incedibili Nainggolan e Strootman

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riporta oggi Il Tempo in edicola, la Roma non riterrebbe incedibili i due pilastri della mediana giallorossa, Radja Nainggolan e Kevin Strootman. Entrambi sono in bilico, potrebbero partire a seconda delle offerte in arrivo che non sono da escludere. In particolare dalla Premier League ma occhio anche a eventuali corteggiamenti da parte delle big della Serie A.