© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Entro il prossimo 30 giugno la Roma dovrà rientrare di ben 60 milioni di euro facendo plusvalenze e l'intenzione della società è quella di sacrificare Kostas Manolas e Cengiz Under. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nel caso in cui non ci riuscisse i giocatori che hanno più mercato sono Lorenzo Pellegrini, che ha una clausola rescissoria esercitabile dal 1 al 31 luglio, e Stephan El Shaarawy.