Roma, il Covid detta la formazione e Fonseca punta ancora su Borja Mayoral

Sono circa le 17 di un pomeriggio, almeno sulla carta, simile a molti altri, ma che viene rovinato dalla notizia della positività di Edin Dzeko. Settimo caso di Covid-19 da inizio stagione per la Roma e terzo in questo particolare momento. Fonseca dunque non avrà il bosniaco a disposizione domani per la sfida con il Genoa, ma almeno si può definire soddisfatto dell’aver continuato a dare fiducia a Borja Mayoral. Se non lo avesse fatto, lo spagnolo sarebbe stato buttato nella mischia senza la doppietta messa a segno contro il Cluj e con tutt’altro umore.

All’ex Real dunque il compito di guidare l’attacco nell’ultimo match prima della sosta e che con una vittoria garantirebbe alla Roma di chiudere da imbattuta questo filotto di partite iniziato con il Benevento. Borja, però, non segna in due gare consecutive da poco più di un anno. L’ultima volta che ci è riuscito, infatti, è nella passata stagione con la maglia del Levante quando il 30 ottobre timbrò il cartellino con la Real Sociedad e tre giorni dopo con il Barcellona, regalando anche due vittorie al suo club. Domani spera di poter fare lo stesso bissando il successo e la prestazione di giovedì con il Cluj e le premesse visto l’avversario ci sono tutte.