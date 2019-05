Roma, il De Rossi-day: 63mila all'Olimpico, Pallotta non sarà tra questi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Saranno in 63mila domenica sera, per il saluto alla Roma di Daniele De Rossi: è stato subito sold out, per il saluto al capitano giallorosso. Giro di campo con la maglie Sarah, i figli Gaia, Olivia e Noah, poi musiche e immagini. La targa ricordo, in assenza del presidente Pallotta (che rimane inatteso), dovrebbe essere consegnata da Totti. Una cerimonia breve e intensa, rivela il Messaggero oggi, e se Daniele non ce la farà a parlare, pronta la lettera sul sito ufficiale della Roma. La coreografia della Sud e lo stadio saranno tutte per lui.