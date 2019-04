© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo la Gazzetta dello Sport il futuro di Patrik Schick alla Roma è in dubbio, nel senso letterale del termine. La società giallorossa non sa se puntare forte e ancora sul centravanti ceco, oppure limitare i danni e lasciarlo partire, non ritenendolo adatto alle pressioni di una piazza come Rom. Su di lui ci sarebbero alcuni interessi da parte di club della Bundesliga: base di partenza per evitare pericolse minusvalenze, 25 milioni di euro.