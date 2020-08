Roma, il direttore sportivo sarà italiano: piacciono anche Paratici, Giuntoli e Pradè

Non solo Ausilio in corsa per la poltrona di ds della Roma. Il cambio di società è davvero ad un passo e, in attesa del closing, Dan Friedkin dovrà sistemare le cariche societarie, in particolare il nome giusto a cui affidare il mercato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il direttore sportivo sarà italiano e fra i papabili ci sarebbero anche i nomi di Paratici, Giuntoli e Pradè.