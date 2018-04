Roma, il dott. Del Vescovo: "Defrel tornerà prima della fine della stagione"

© foto di Federico Gaetano

Riccardo Del Vescovo, medico sociale della Roma, è intervenuto in diretta sulle frequenze di Roma Radio per fare il punto sugli infortunati. Queste le sue parole: "Defrel mercoledì scorso è stato sottoposto a un intervento di chirurgia artroscopisca. Smentisco che ci sia stata riparazione della cartilagine del ginocchio. L'intervento era programmato per il finale di campionato, perché per tutta la stagione ha avvertito questa gonalgia che lo ha limitato. Dal momento che una settimana fa ha subìto una distorsione alla caviglia sinistra abbiamo deciso di anticipare i tempi dell'intervento in modo tale da risolvere entrambi i problemi nello stesso tempo di recupero. Se lui fosse stato in condizione di essere a disposizione dell'allenatore avremmo aspettato il 22 maggio. Vista la situazione abbiamo ci siamo chiesti il perché non anticipare i tempi".

Tempi di recupero?

"Smentisco categoricamente che il finale di stagione sia a rischio".