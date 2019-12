© foto di Federico Gaetano

In un'intervista rilasciata a Kicker, il direttore sportivo del Lipsia Krösche ha parlato del futuro di Schick, in prestito dalla Roma:

"Si è adattato perfettamente qui e questo è anche il posto perfetto per lui. Con il nostro stile di gioco è in una situazione in cui può sfruttare al massimo i suoi punti di forza".