Roma, il ds Monchi in contatto con Raiola: monitorato anche Balotelli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma, scrive oggi Tuttosport, sta riflettendo con forza sul nome di Mario Balotelli. E' uno dei grandi nomi in regime di svincolo in estate da monitorare sul mercato italiano e non solo (sul giocatore resta la Lokomotiv Mosca, ndr). Monchi sta valutando la situazione del giocatore in scadenza col Nizza, coi contatti con Mino Raiola che proseguono costanti anche per altri nomi, da Patrick Kluivert jr a Luca Pellegrini.