Roma, il ds Monchi: "Sorpresi da Olsen. Gonalons in prestito"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'intervista di Monchi, direttore sportivo della Roma, a Sky Sport prima di Torino-Roma:

La formula del trasferimento di Gonalons al Siviglia?

"Se tutto va bene sarà un prestito secco. Il giocatore sta andando oggi in Spagna e domani farà le visite mediche".

Pastore può fare l'intermedio?

"I calciatori di qualità possono giocare bene in ogni ruolo e lui è uno di questi. Si è preparato bene per arrivare al meglio oggi, il mister ci ha lavorato molto sulla testa".

Olsen già è entrato nel suo ruolo di guida?

"È un ragazzo che ha un magnifico atteggiamento, già sta cominciando a parlare italiano. Penso che sia pronto. Non sarà facile sostituire Alisson, abbiamo cercato un portiere d'esperienza. Olsen la ha, ha giocato anche il Mondiale. Siamo rimasi sorpresi per come gioca con i piedi".