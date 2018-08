Roma, il duro Strootman non resiste: lacrime all'addio a Trigoria

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un addio tra le lacrime. Che anche un duro come Kevin Strooman non ha saputo trattenere. L'olandese ieri ha prima smesso di seguire la Roma su Instagram, poi ha svolto il suo ultimo allenamento a Trigoria e, seppur si fosse promesso di non farlo, ha pianto per il saluto alla Roma. Voleva comprare casa, racconta oggi La Gazzetta dello Sport, dopo la nascita della figlia. Dopo 5 anni si chiude una storia d'amore, dove la società lo ha anche atteso nei lunghi infortuni, dove Strootman non ha mai mollato ed è sempre rientrato da guerriero. Quello che sarà, da oggi, nel centrocampo di Garcia.