Roma, il fallimento in numeri: expected Goals da Perotti, poi il buio

Analisi realizzata grazie al Report Partita di WyScout

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I numeri di WyScout non mentono. La Roma è stata inferiore a tutto rispetto al Napoli nella gara di ieri. Un possesso palla totalmente nei piedi e nelle mani degli azzurri. Una precisione con una percentuale bassissima, 82% rispetto al 91% degli azzurri. Gli expected goals, ovvero "i tiri fatti da una squadra, ai quali viene poi assegnata una probabilità di fare gol -come li ha definiti Calcioefinanza-. Attraverso gli “expected goals” si cerca di misurare non solo la quantità di tiri, ma anche la loro qualità, ovvero la probabilità di trasformarsi in gol". L'evoluzione degli xG nel corso della gara è stato schiacciante: solo al termine del primo tempo e all'inizio della ripresa, per i primi cinque minuti, la Roma è stata superiore al Napoli. Poi, da lì, il black out giallorosso e i picchi del Napoli. Il migliore della gara? A sorpresa: Diego Perotti, con 1.11 xG per la partita. Ma non è bastato, visto che tutti i compagni sono stati un flop assoluto, contando che dietro ha Cristante e Nzonzi a 0.18 e 0.16.