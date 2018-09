Roma, il fedelissimo De Rossi vede quota 600 in maglia giallorossa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quella di stasera sarà una partita importantissima per la Roma, chiamata a risollevarsi contro il Frosinone anche in vista del derby di sabato. E potrebbe essere una serata speciale soprattutto per Daniele De Rossi: qualora Di Francesco decida di impiegarlo, il capitano giallorosso toccherebbe le 600 presenze con la maglia giallorossa. Il totem Totti è lontano, a quota 786, ma al centrocampista non importa: l'obiettivo è risollevare la sua Roma.