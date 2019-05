Roma, il futuro di De Rossi inizia ora: tre gare per decidere cosa fare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Daniele De Rossi inizia ora. Fa il punto Il Messaggero: il capitano della Roma torna a disposizione per la gara di domani sera contro la Juventus. Non una qualsiasi, dopo tanti acciacchi fisici. A tre partite dalla fine del campionato, però, mancano soprattutto certezze su cosa DDR farà nella prossima stagione: fino a poco tempo fa, propendeva per l'idea di continuare. Ma l'idea di iniziare una carriera da allenatore è un'alternativa che ha comunque il suo fascino e resta più che una possibilità. Il contratto con i giallorossi, ricordiamo, scade a fine anno.