Roma, il futuro di Dzeko resta in bilico: l'Inter tornerà alla carica anche a gennaio

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Antonio Conte sarebbe pronto a tornare alla carica per Edin Dzeko già a gennaio, perché continua a ritenerlo perfetto per completare il reparto della sua Inter. Il club non si strapperebbe i capelli davanti a una sua partenza ma lui sarebbe pronto anche ad abbassare le pretese per andare avanti in giallorosso. Intanto Milik resta in corsa per la sua eventuale sostituzione, ma i conti, tra società e giocatore, verranno fatti solo alla riapertura del mercato.